Carlton Kirby, un œil affuté sur le cyclisme

Observateur avisé du monde du cyclisme depuis plusieurs décennies, Carlton Kirby est commentateur pour la chaîne Eurosport. Il est aussi l’auteur de plusieurs podcasts dédiés au vélo. Très actif sur Twitter, le journaliste explique que le métier n’est pas facile et que les statistiques doivent être prises avec des pincettes.

Carlton Kirby a commencé sa carrière à la télévision à la BBC en tant que journaliste d’actualité et de sport. Il a ensuite rejoint la chaîne ITV en tant que producteur et reporter sportif. Au début des années 1990, il est devenu commentateur indépendant. Apprécié pour son travail sur Eurosport, il a aussi travaillé sur BBC, ITV, Motors TV, Cycling TV, Speed Channel USA mais aussi SABC South Africa.

Commenter le cyclisme, une tâche ardue

Pour ce journaliste chevronné, parier sur le cyclisme n'est pas une chose aisée. Placer un pari sur un match de football ou de rugby est selon lui plus simple. Pour le cyclisme, les incertitudes sont plus importantes. Sur le Tour de France, une étape peut durer six heures, même les plus courtes durent au moins trois heures. Commenter une course cycliste nécessite de bien de préparer en amont et de bien connaître le parcours et les coureurs. Il existe plusieurs phases dans la course où il y a peu d'action. Il faut utiliser les statistiques à bon escient.

De nombreuses critiques sur les réseaux sociaux

« Commenter le cyclisme n'est pas comme le billard ou le tennis, indiquait récemment Carlton Kirby dans une interview accordée à Betway paris sportif. Au tennis, on ne parle jamais durant un échange, car le public ne le fait pas. Dans certains sports, il faut respecter l'action, puis la commenter ensuite. Pour moi, c'est un travail très facile ». Pendant les commentaires, il reçoit aussi des messages dans l’oreillette et doit composer avec ça. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, exercer le métier de commentateur est devenu aussi plus délicat. Sur les forums de fans de vélo certains demandent son départ d'Eurosport, et d’autres ont même lancé une pétition dénonçant son manque de professionnalisme. Heureusement, l’homme a aussi des fans qui le soutiennent. « Ce n'est pas comme dans la presse écrite où l'on peut écrire quelque chose, le peaufiner et le raccourcir », indique Carlton Kirby. Le commentateur travaille sans filet.

Pour le Tour de France 2020, Carlton Kirby restera à Londres

Alors que Carlton Kirby devrait suivre le Tour de France dans l’hexagone, la situation l’obligera à la faire depuis les plateaux d'Eurosport à Londres. Ce travail peut se faire à distance. Le commentateur reste devant un écran pour parler de la course. Même si être sur les lieux de la course donne des informations supplémentaires. Cette année, le Tour de France débutera le 29 août et comptera 21 étapes. Il s’élancera depuis Nice et arrivera à Paris le 20 septembre. 22 équipes professionnelles seront en lice. Être sur place, c’est aussi l’occasion de partager des informations avec d’autres journalistes. Mais Carlton Kirby ne boude pas son plaisir et est impatient de commenter cette 107e édition du Tour de France qui réunira comme chaque année, les meilleurs coureurs du moment.