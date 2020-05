Promenez-vous en gyropode dans Chinon !

Partez à la découverte de Chinon de façon ludique !

Vous recherchez une façon originale de vous déplacer dans en région Centre Val-de-Loire ? e-FOLLOW me vous propose de découvrir les gyropodes à Chinon. Ludiques et simples d'utilisation, ces véhicules électriques monoplaces permettent de se déplacer comme un piéton, mais plus rapidement, silencieusement et sans émission polluante.

Une solution idéale pour vos événements privés ou marketing

Faites le buzz dans les rues du Centre Val-de-Loire ou lors de vos portes ouvertes d'entreprise ! e-FOLLOW me met à votre disposition ses équipements motorisés et pour ainsi vous permettre de réaliser vos opérations de street marketing en toute facilité à Chinon ou dans les environs.

Offrez-vous un gyropode !

Vous avez été séduit par le fonctionnement de ce véhicule électrique ? Vous souhaitez en acquérir un pour votre utilisation personnelle ou pour le compte de votre entreprise ? e-FOLLOW me vous propose des gyropodes Ninebot by Segway et des GORILLA à Chinon.

Horaires : Lundi - Dimanche : 10h - 19h

Adresse : 4 bis rue du Commerce, 37500 Chinon

Téléphone : 06 88 73 88 69

Site : e-followme.com