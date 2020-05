La Maison Des Travaux - Saint Avertin

La Maison des Travaux est au service des particuliers et professionnels désireux de réaliser des travaux de rénovation, d’agrandissement et d'extension, et de construction.

Leur courtier vous conseille, accompagne et optimise votre projet.

Il vous propose des solutions et des chiffrages précis de vos projets, gratuitement et sans engagement de votre part ; et sélectionne pour vous des professionnels issus des différents corps de métier du bâtiment (extérieur, intérieur, énergies renouvelables, modification de l’habitat), sélectionnés pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations.

Rendez-vous gratuit et sans engagement de votre part !

Horaires : Lundi - Vendredi : 9h - 18h

Adresse : 39 rue des Granges Galand, 37550 Saint-Avertin

Contact : 06 76 16 36 21

lamaisondestravaux.com/