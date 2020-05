Formules du midi à partir de 5,90€

Brossard traiteur vous accompagne dans tous vos événements et vous propose une cuisine gastronomique et inventive.



Désormais dans les Halles de Tours, Brossard Traiteur vous fait découvrir ses produits et spécialités à travers plusieurs formules du midi.

Formules :

Entrée + plat à consommer froid ou à réchauffer : 10.90€ TTC

Plat à consommer froid ou à réchauffer + dessert : 10,30€ TTC

Entrée + plat à consommer froid ou à réchauffer + Dessert : 14,00€



Formule Quiche + Dessert : 5,90 € TTC

Horaires : Lundi - Jeudi : 7h30 - 13h30 / Vendredi - Samedi : 7h30 - 17h

Adresse : 1 Place Gaston Paillhou, 37000 Tours

Contact : 02 47 65 50 51

www.brossard-traiteur.com