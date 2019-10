[La question conso] Peut-on se passer du téléphone fixe ?

La réponse de l'UFC Que Choisir 37.

« J’ai un abonnement Internet-télé-téléphone fixe à la maison mais je n’utilise que pour portable pour appeler. Suis-je vraiment obligé de payer pour le fixe ? Existe-t-il des offres ou des solutions pour s’en passer ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Les abonnements type « Internet seul » n’incluent pas la téléphonie fixe ni les services de télévision, contrairement aux offres « triple play » plus récentes. Il faut noter que les abonnés à « Internet seul » doivent avoir obligatoirement une ligne fixe téléphonique pour pouvoir se connecter à Internet en ADSL comme en fibre optique.



Aujourd’hui, la concurrence entre les différents fournisseurs d’accès à Internet (FAI) est forte, les box qui permettent Internet + téléphonie fixe + télévision sont proposées à un prix compétitif. On peut ainsi trouver des offres complètes à des prix moins élevés que les offres Internet seul. L’intérêt d’opter pour une box sans TV ni téléphone fixe paraît donc très discutable De plus, le nombre d’offres « Internet seul » est très limité, notamment Orange (en mai 2018) et SFR (en août 2018) les ont abandonné, elles ne sont plus disponibles.

L’avis de Que Choisir 37 :

Abonné à une offre Internet + téléphone fixe + télévision vous payez effectivement pour un service de téléphonie que vous n’utilisez pas, mais aujourd’hui vous payez sans doute moins que pour une offre Internet seule. Il semble donc préférable de négocier les tarifs d’une offre classique auprès des FAI et de profiter de promotions. Une attention : les offres low cost sont alléchantes mais quand les choses vont mal, le service après-vente ne suit pas toujours.

Internet avec les « données mobiles » d’un smartphone



Avec les réseaux 4G et 5G l’accès à Internet avec un smartphone a été facilité. Peut-être pourriez vous « surfer » en utilisant d’avantage votre smartphone ? Si oui, vérifiez si votre abonnement comporte suffisamment de « données mobiles », comptez au minimum 20Go par mois. Les réseaux mobiles permettent aussi de se connecter à Internet depuis un ordinateur relié à un smartphone par un câble comportant une prise USB. C’est une possibilité pour alléger ses factures en abandonnant complètement son abonnement ADSL.

Ce qu'on peut vous conseiller c'est vraiment de faire le tour des offres.Plus d'infos sur le site de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire.