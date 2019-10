[La question conso] Faut-il se méfier des enceintes connectées ?

La réponse de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire.

"Faut-il se méfier des enceintes connectées ?"

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Les enceintes connectées à Internet intègrent un assistant vocal, seul mode d’interaction possible avec elles. Équipées de micros et de haut-parleurs, ces enceintes se réveillent lorsque l’utilisateur prononce un mot-clé.

Ces matériels portent le nom de Google Assistant, Alexa (Amazon) et Siri (Apple). Une voix est censée vous aider au quotidien en dialoguant pour vous donner les actualités, la météo, faire des recherches ou encore piloter différents appareils de votre maison connectée.

Connectée à Internet par le réseau Wi-Fi du domicile, l’enceinte se tient alors à l’écoute de la requête de l’utilisateur, à laquelle elle répond en combinant la reconnaissance vocale et l’intelligence artificielle.

Quelques interrogations relatives à la confidentialité...



Ces enceintes soulèvent des interrogations quant à la confidentialité de nos conversations privées et de nos habitudes quotidiennes. En effets, les trois géants (Google, Amazon et Apple) ont bien vu les possibilités ouvertes avec les enceintes connectées en matière d’accès à nos données. Ces matériels livrent sur un plateau des informations sur nous et nos habitudes, de notre heure de réveil à la température de notre salon, de nos goûts musicaux, etc.



Si le droit européen est très protecteur de la vie privée, cette collecte de données n’en demeure pas moins inquiétante. Ces appareils, en veille permanente, ne nous écouteraient qu’une fois détecté le mot-clé qui les réveille mais des exemples montrent que l’on peut douter du prétendu respect de la vie privée.

