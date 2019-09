[La question conso] Faut-il céder pour une extension de garantie ?

L'UFC Que Choisir 37 vous répond.

[La question conso] est une rubrique en partenariat avec l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire. Posez-nous vos questions par mail (contact@info-tours.fr) et nous y répondons ici chaque jeudi !

« Les garanties supplémentaires sont-elles conseillées lors de l’achat d’un produit électroménager ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



L’extension de garantie est un service proposé par les distributeurs au moment de l’achat d’un appareil. Il s’agit d’un prolongement de la garantie constructeur gratuite et obligatoire de deux ans, une extension allongeant la durée totale de la garantie à quatre ou cinq ans. Ce service est facturé entre autour de 15-20% du prix du produit peut donc s’élever à plusieurs centaines d’euros pour les produits onéreux.



Ces garanties aux noms variés promettent des protections plus complètes et prolongées. Les distributeurs évitent d’utiliser le terme d’extension de garantie, le consommateur étant déjà protégé lors d’un achat par la garantie légale de conformité évoquée ci-dessus. Cette garantie légale et gratuite permet la réparation ou le remplacement d’un appareil tombé en panne dans ces deux ans, l’acheteur n’ayant pas à prouver que le défaut existait au moment de la vente.

Les témoignages reçus à l’UFC-Que Choisir :



Les témoignages de lecteurs de la revue « Que Choisir » à l’occasion d’une enquête réalisée en 2016 montrent que les extensions de garantie sont loin de donner satisfaction. En effet, à leur prix élevé s’ajoutent de nombreuses exclusions et la relative fiabilité des appareils les premières années en font un service à l’intérêt très limité notamment pour l’électroménager.

Néanmoins, l’argument des vendeurs comme quoi les produits d’aujourd’hui ne sont pas faits pour durer et les pannes surviennent toujours après les deux ans de garantie, cet argument fait mouche auprès des clients : 38 % des produits qu’ils ont achetés ont été couplés à une extension de garantie. Il faut aussi dire que les vendeurs ne parlent pas une fois sur deux à leurs clients de la garantie légale alors que l’extension de garantie payante est, elle, abordée dans deux tiers ces cas selon l’enquête.

Selon l'association c'est surtout pour les enseignes que ces garanties sont intéressantes et elle vous explique pourquoi ici.