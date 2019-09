[La question conso] Ce qu'il faut savoir avant d'acheter un bijou

Attention aux contrefaçons !

C'est la rentrée de [La question conso], toujours en partenariat avec l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire. Posez-nous vos questions par mail (contact@info-tours.fr) et nous y répondons ici chaque jeudi !

« Comment bien choisir un bijou ? A quoi faut-il faire attention ? »

Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :

Se faire plaisir en achetant un bijou ou faire plaisir à un proche en lui offrant peut être tentant. Pour cela, il existe une gamme très variée de bijoux (colliers, gourmettes, bracelet, colliers, …) avec des formes et des couleurs différentes, des matériaux divers, le choix est large : or, argent, pierres, etc L’achat d’un bijou de valeur, quelle que soit sa composition, doit être fait avec un minimum de précautions. Nous apporterons ici seulement quelques éléments pour acheter un bijou contenant un composant essentiel, l’or. De façon plus générale, pour un bijou de qualité, le conseil d’un professionnel est toujours nécessaire, un bijoutier ou un gemmologue.

Précisions concernant les bijoux en or :



L’or 18 carats est composé d’un alliage contenant 75 % d’or pur, un poinçon garantit ce titrage, il précise la teneur en or du bijou et son poids en or pur.

Plus ce titrage est haut plus son prix est élevé, on trouve en bijouterie des bijoux de 9 à 18 carats. Ceux en or massif, en or pur, ne se trouvent pas dans le commerce, l’or pur étant est bien trop malléable, comme l’argent et le platine.

Si l’on souhaite acheter un véritable bijou en or, demander au vendeur le certificat du bijou. En effet, ce document légal renseigne les caractéristiques de l’or, sa marque et son origine. De plus, pour distinguer les vrais bijoux en or des faux préférer ceux munis d’un poinçon. Par ailleurs, un moyen simple pour vérifier qu’il s’agit bien d’un bijou en or : le placer proche d’un aimant, il ne doit pas être attiré par l’aimant. Si c’est le cas, il s’agit d’un bijou plaqué or.

Pour les investisseurs : tout bijou ayant une valeur inférieure ou égale à 14 carats sera un investissement peu intéressant, car plus difficile à vendre.

Les bijoux plaqués or :



Ces bijoux sont conçus avec des métaux ordinaires puis recouverts d’une fine couche d’or. Un acheteur non averti peut les confondre avec de véritables bijoux en or, raison pour laquelle il est préférable de demander au vendeur le certificat d’un bijou annoncé comme étant en or.

Où acheter des bijoux ?



– Dans un magasin, une bijouterie, un professionnel pourra vous conseiller et vous guider dans votre choix et votre achat réalisé avec le certificat d’authenticité d’un bijou en or. Avant l’achat, demandez une garantie s’il s’agit d’un bijou cher, une détérioration est toujours possible.

– Au Crédit municipal, dans une vente aux enchères publique, une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état du bijou.

– Dans une brocante, en demandant une facture précisant clairement le bijou acheté.

– A l’étranger, chez un bijoutier mais, attention, dans certains pays on trouve des bijoux « en or » à 14 carats, voire moins ! En France l’or titre à 18 carats.

– Sur Internet :



Attention aux contrefaçons, dont celles avec l’emploi du terme de « réplique » ou « imitation ».

Se méfier de prix trop bas et des sites basés à l’étranger, en particulier en Chine et dans des paradis fiscaux.

Veillez aux arnaques, au moins une des images sur le site Internet doit montrer la marque de fabrique du bijou.

En achetant à un professionnel sur Internet, l’acheteur bénéficie du droit de rétractation de 14 jours.

La plus grande méfiance est requise pour acheter à un particulier sur les sites d’annonces en ligne !

Mais alors, quelles garanties après l'achat ? La réponse sur le site de Que Choisir 37.