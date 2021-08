[Tête à tête] Un maçon du Nord-Touraine primé pour la rénovation d’une chapelle historique

Une belle récompense après 30 ans de carrière.

[Tête à tête] c’est une rubrique d’Info Tours pour vous présenter des personnalités exceptionnelles qui vivent ou travaillent en Indre-et-Loire.

------------

Ancien apprenti à la régie Renault, devenu ouvrier mécanicien, Ludovic Vassallo a rapidement migré vers le milieu du bâtiment : « Je faisais de la maçonnerie avec mon oncle portugais pendant le week-end et les vacances. J’ai fini par quitter la régie : ça ne me convenait plus. On s’est lancé ensemble dans les années 90 et je suis à mon compte depuis 1998. »



Installé dans le nord du département à Epeigné-sur-Dème, l’entrepreneur s’est petit à petit spécialisé dans la rénovation : « Couler une dalle de béton pour un abri de jardin je sais faire mais je ne me retourne pas dessus en partant. Alors que taille une corniche en pierre, si » raconte-t-il. En solo sur les chantiers depuis près de 15 ans, en duo avec sa femme pour les tâches administratives, Ludovic Vassallo enchaîne les chantiers à Tours, Luynes, Neuvy-le-Roy mais aussi dans la Sarthe, le Loir-et-Cher voire jusque sur l’Île d’Oléron. Souvent grâce au bouche-à-oreille.

« Tavailler dans le vieux c’est plus valorisant, moins fatiguant et plus lucratif » aime à dire l’ouvrier qui a eu l’occasion d’oeuvrer Place Plumereau ou Rue Colbert. Son dernier chantier marquant c’était à Rezay : la chapelle d’un prieuré... « Il a fallu tout refaire et aller chercher une pièce du XIe siècle. On ne fait pas ça tous les jours. C’est ça de bosser sur de l’ancien, monter presque à chaque fois des pièces uniques. Il faut réfléchir, ne pas s’affoler et avoir du goût. »



Les longs mois de travail sur le bâtiment religieux (sol, toiture, murs...) ont payé : Ludovic Vassallo a été distingué par l’édition 2020 du prix René Fontaine, dans la section bâti ancien (même s’il n’a pas encore pu récupérer son trophée à Paris en raison des conditions sanitaires). Un coup de projecteur bienvenu pour cet amoureux du patrimoine.