La République En Marche partira seule aux Municipales à Tours

Face au maire sortant Christophe Bouchet...

Depuis plusieurs mois, les membres locaux de La République En Marche commencent à préparer leur projet pour les élections municipales à Tours. Après avoir choisi comme tête de liste l'universitaire Benoist Pierre, les « Marcheurs » souhaitaient avoir l'onction de la commission nationale d'investiture du parti présidentiel. Oui mais dans le même temps, cette investiture était aussi sollicitée par le maire de Tours, Christophe Bouchet, membre du parti radical et qui à ce titre lorgnait sur un accord national entre les deux partis qui aurait sanctuarisé la ville de Tours à son avantage.



Cette incertitude est finalement levée ce lundi soir : ce sont les « Marcheurs » locaux qui se sont montrés plus persuasifs et ont réussi à faire valider une liste indépendante.

Si l'annonce officielle n'est pas encore tombée (rappelons que Françoise Amiot, l'ancienne adjointe aux finances a sollicité également cette investiture), Christophe Bouchet à déjà réagi par communiqué. Il écrit : "La discussion avec ce parti est à ce jour compromise. D’autant plus qu’il prône localement des alliances contre mes valeurs au mépris total des intérêts de notre territoire et en opposition avec les valeurs humaines qui sont les miennes. Je ne souhaite donc pas m’embarquer avec un tel équipage. Tours mérite mieux. [...] Je ne suis pas dans une logique partisane mais dans une logique de conviction au service de ma ville et des Tourangeaux. Mon parti c’est Tours ! [...] L’absence de respect des engagements précédents et des accords électoraux me confortent dans l’idée, qu’à ce jour, nous ne pouvons trouver un accord."



L'investiture devrait donc naturellement revenir à Benoist Pierre qui avait le soutien des comités locaux de LREM. Pour LREM 37 cette première victoire interne constitue la rampe de lancement vers l'échéance du printemps prochain. Nul doute que les choses vont s’accélérer rapidement à la rentrée...

Plus d'infos à suivre dans la soirée.