3 enquêtes trépidantes à mener cet été en Indre-et-Loire

A Amboise, Candé et La Riche.

Il y a quelques jours on vous parlait de la Murder Party de l’abbaye de Marmoutier à Tours mais ce n’est pas la seule grande enquête que vous aurez à mener cet été dans le département… Plusieurs autres sites historiques vous proposent des énigmes à résoudre. On en a sélectionné trois.

------------------

1 – Château Royal d’Amboise

Les visiteurs se retrouvent immergés dans l’univers du grand chantier de Charles VIII à la fin du XVIe siècle, ils devront découvrir le voleur des plans de la troisième tour cavalière. Qui est coupable ? L’un des deux maîtres-maçons que tout oppose ? Des tailleurs de pierre à l’esprit rebelle ? Le grand argentier du chantier ? Il faut le découvrir, simplement à l’aide d’un smartphone et d’une application de lecture de QR codes. Et vous serez aidés par un jeune enquêteur du roi… Une aventure que vous pouvez tester sans supplément (le prix de l’entrée normal suffit pour y accéder).

2 – Domaine de Candéà Monts

Eté 1902. Jacques Drake del Castillo, descendant d'une famille de riches planteurs de canne à sucre anglo-espagnols et propriétaire du Domaine de Candé, organise une vente aux enchères dont les bénéfices seront intégralement reversés à l’école communale de Monts fondée par sa mère en 1859. Le châtelain a invité quelques personnalités locales à un déjeuner. Au moment des présentations, un terrible hurlement retentit : Charlotte Pochet, la nouvelle directrice de l’école, vient de découvrir le corps sans vie d’un des invités ! Le célèbre criminologue Alphonse Bertillon prend immédiatement l’affaire en main. Vous pourrez interroger librement les suspects, acteurs de la Cie 5e Acte.

Le spectacle immersif se joue ce samedi 25 juillet puis le dimanche 15 août à partir de 13h45 et jusqu’à 18h (plusieurs départs). Réservations obligatoires sur www.domainecande.fr (billets entre 10 et 15€).

3 – Prieuré St Cosme à La Riche

Les participants rencontrent six personnages historiques incarnés par des comédiens de la Compagnie des Sans Lacets. Ces personnages vont mettre au défi les équipes pour leur permettre d’acquérir des indices et réunir ainsi les preuves de la culpabilité de l’un d’entre eux. Si chacun a une excellente raison de vouloir se débarrasser du célèbre poète, chaque personnage a aussi un très bon alibi. Dans une scène finale, durant laquelle Pierre de Ronsard lui-même fera une apparition, l’identité du coupable sera dévoilée, ainsi que son mobile pour assassiner le poète et l’arme qu’il voulait utiliser.

Prochaine session le dimanche 8 août, sur réservation à [email protected] ou 02 47 37 32 70. 4 groupes de 6 personnes par départ 10h30 / 15h30 / 19h30. Durée moyenne : 1h30. Tarif : 23€ par personne.