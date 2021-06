7 activités d’été à tenter dans les monuments d’Indre-et-Loire

La sieste, des démos moyenâgeuses…

Vous avez peut-être déjà visité la Cité Royale de Loches, le Musée Rabelais ou le Prieuré St Cosme de La Riche… Que ce soit votre premier passage ou pas, vous allez pouvoir découvrir ces lieux d’une façon originale cet été en Indre-et-Loire. On vous liste 7 activités à découvrir un peu partout dans le département…

Forteresse de Chinon : en plus de visites express de 30 minutes pensées pour les enfants ou de la venue de vignerons chaque jeudi, le monument perché sur les hauteurs de Chinon enrichit ses activités médiévales. Il proposait déjà des démonstrations de tirs avec des reproductions de machines de siège et de guerre issues du Moyen Âge, il y ajoute « De taille et d’estoc », présentation des armes, gestes et postures utilisés en escrime médiévale. Horaires et tarifs sur www.forteressechinon.fr.

Cité Royale de Loches : les plus intrépides tenteront de réussir les énigmes de l’escape game, sinon on peut apprendre plein de choses avec une expo présentée jusqu’au 19 septembre… Animalis, les animaux royaux et fantastiques se concentre sur les bestioles qui entouraient nos souverains, qu’elles soient réelles ou fictives. Le parcours présente toutes les représentations des emblèmes animaliers des rois de France. Symboles de pouvoir, lions, licornes et autres animaux ont intégré les blasons des monarques du Moyen-Age pour leurs vertus et mérites réels ou imaginaires. Infos sur www.citeroyaleloches.fr.

Musée Balzac à Saché : votre plan zen de l’été du 19 juillet au 23 août… Le lieu organise des siestes littéraires à l’ombre de ses arbres centenaires. Les visiteurs profiteront du silence des lieux pour se ressourcer, allongés dans un transat ou sur l’herbe. En écoutant des extraits des œuvres de Balzac lus par une médiatrice du musée, ils pourront lâcher prise et se laisser aller à une douce méditation. Durée : 30 min. Tarif : 2,50 € (accès au musée non inclus). Sur réservation (places limitées) : 02 47 26 86 50 ou [email protected].

Musée Rabelais à La Devinière : en plus d’une exposition d’un exemplaire singulier du livre Pantagruel du célèbre auteur tourangeau vous allez pouvoir arpenter la truffière tout juste plantée avec – en prime – un panorama sur la Forteresse Royale de Chinon. Un sentier d’interprétation vous donnera les renseignements nécessaires sur les lieux où il y a déjà de la vigne depuis 2004. Infos sur www.musee-rabelais.fr.

Prieuré St Cosme : le 18 juillet le 8 août, expérimentez un jeu d’enquête grandeur nature réalisé par la Compagnie Sans Lacets. Poussez les portes du monastère et rencontrez d’intrigants personnages qui vous aideront (ou pas) à écarter le terrible danger qui menace la communauté. Saurez-vous l’éviter à temps ? Sur réservation.

Château et Domaine de Candé à Monts : une murder party est organisée le dimanche 25 juillet et le 15 août, avec réservation et paiement en ligne. Le pitch : juillet 1902... lors d’une vente aux enchères au Domaine, organisée par Jacques Drake del Castillo, le corps sans vie d’un des invités est découvert ! Menez l’enquête au côté du célèbre criminologue Alphonse Bertillon et tentez de démêler les fils de cette affaire. Parcourez le domaine à la recherche d’indices, interrogez librement les suspects, étudiez les pièces à conviction, car au final ce sera à vous d'exposer votre intime conviction.

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny : Jusqu’au 19 septembre, on peut découvrir une reconstitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc située en Ardèche et découverte en 1994. Un site qui renferme les plus vieux dessins figuratifs de l’histoire de l’Humanité connus à ce jour. Ils ont été réalisés par nos ancêtres il y a 36 000 ans : plus de 1 000 figures dont 500 représentations animalières peintes 15 000 ans avant les artistes de Lascaux. Faisant appel aux technologies numériques, l’exposition est conçue comme une exploration pédagogique et scientifique, un parcours ludique, poétique et interactif en trois dimensions.