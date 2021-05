Le 29 mai, on file en bord de Loire pour ramasser des déchets

Une initiative de la Ligue de Protection des Oiseaux.

« Trop souvent lors de balades en bords de Loire, nous observons de nombreux déchets » déplore la Ligue de Protection des Oiseaux en Indre-et-Loire. La liste est longue : masques, élastiques ou encore objets électroniques abandonnés. « C’est non seulement nocifs pour les hommes mais constitue aussi de nombreux pièges pour la faune sauvage » précise l’association.



Pour redonner sa place à la nature, la LPO Touraine s’est associée à Team River Clean 37 et organise une matinée de ramassage des déchets en bord de Loire sur les communes de La Riche et Lussault-sur-Loire.



C’est le genre de moment où on part en expédition en groupe, avec des gants, un sac et du matériel pour récupérer ce qu’il y a par terre. Ces opérations ont lieu régulièrement par différentes associations. C’est toujours très convivial.



Rendez-vous samedi 29 mai de 9h30 à 12h30. Gants et matériel fournis. Collation offerte. Nombre de places limité. Inscriptions indispensables, secteur de La Riche via ce lien : https://lpo.typeform.com/to/rXkjIilr et secteur de Lussault-sur-Loire par ici : https://lpo.typeform.com/to/Q4ctDgzi.

