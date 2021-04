Un abri vélo sécurisé prêt à l'emploi à La Riche

Au niveau de la mairie.

Après la gare de Saint-Pierre-des-Corps, la piscine du Lac de Tours, les Granges Galand à Saint-Avertin ou le Palais des Sports du Sanitas, le réseau des abris vélos sécurisés s’agrandit dans l’agglo tourangelle. La Métropole vient tout juste de mettre en service un nouveau point de stationnement en plein centre-ville de La Riche, près de la mairie, à proximité de l'arrêt de bus de la ligne 3 et du Lidl. Objectif : inciter les habitants à pédaler sans avoir peur des vols.

Ces abris sont accessibles de deux manières : gratuitement avec un abonnement au réseau de transport Fil Bleu ou moyennant une carte spéciale facturée 15€ pour un an. Seules les personnes munies d’un pass peuvent pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Les vélos sont donc à l’abri des intempéries, et bien mieux sécurisés que sur la voie publique où les vols sont encore très fréquents. Des casiers peuvent permettre de déposer quelques affaires. 10 places sont également disponibles en accès libre, sans le moindre pass et donc gratuitement.

L’abri dispose d’un interphone et d’une caméra directement reliés au poste de surveillance centralisé de Fil Bleu. Un kit d’entretien et de maintenance a en outre été installé.

L’abri vélo larichois - avec 28 places - complète donc le réseau métropolitain qui en compte une douzaine. Une liste encore amenée à se développer dans les prochains mois. On en attend toujours un du côté de la gare de Tours ou dans l’hypercentre.