A La Riche, un site web spécial pour les projets des habitants

Il vient tout juste d’être mis en ligne.

Depuis quelques temps, de nombreuses communes s’engagent dans des démarches de démocratie participative. L’objectif c’est de capter des citoyennes et des citoyens qui ont de moins en moins d’intérêt pour les affaires publiques (ce qui s’observe notamment par la baisse de la participation aux élections, y compris municipales).



Les réunions publiques et autres dispositifs historiques comme les conseils de quartiers ne captant pas tous les publics - et en particulier les plus jeunes - les élus se tournent naturellement vers Internet. A l‘ouest de l‘agglo de Tours, c’est ce que fait La Riche avec une plateforme baptisée J’aime La Riche officiellement créée lors du conseil municipal de ce 17 mars 2021.



Le site Internet en question (www.jaimelariche.fr) vise à « favoriser l’implication des Larichois dans le débat public local » assure le maire de la commune Wilfried Schwartz qui affirme également vouloir les « associer au processus de décision municipal. »



La plateforme propose donc de donner son avis sur les projets de la ville - qui sont au final validés ou refusés par les élus du conseil municipal - mais aussi de voter pour ses projets préférés, de participer à des sondages, de proposer des idées ou de débattre avec d’autres habitants et habitantes.



La première consultation disponible concerne l’implantation d’une mini-forêt, envisageable dans 7 lieux de La Riche. Il faudra aussi recueillir l’avis de la population sur la future piste cyclable de la Rue Saint-François, l’aménagement d’un futur skate park ou encore sur la transformation de la Rue des Hautes Marches située entre la Rue du 11 Novembre et la Rue du Plessis.



La Riche va également utiliser ce site pour son budget participatif, c’est-à-dire une somme d’argent public utilisée exprès pour des idées venues des administrés (Tours va en faire un aussi).