La Riche offre des masques aux enfants de ses écoles

Pour la rentrée des vacances de la Toussaint.

A partir de ce lundi 2 novembre, collégiens et lycéens ne seront plus les seuls élèves à devoir porter un masque en classe pour lutter contre la diffusion du coronavirus. Les enfants scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 devront également s'équiper.

Dans sa conférence de presse jeudi 29 octobre, le gouvernement a promis que des masques seraient disponibles dans les écoles si oubli ou pour les familles modestes.

Néanmoins, la ville de La Riche prend les devants. A l'approche de la rentrée de ces vacances de la Toussaint, elle annonce qu'elle a décidé de distribuer des masques dans chaque classe des deux écoles élémentaires de la commune.

En pratique, une distribution aura lieu lundi dans chacune des classes des écoles Paul Bert et Ferdinand Buisson. Ces masques, confectionnés en tissu par des bénévoles larichois, "permettront d’aider les familles à répondre aux nouvelles consignes de lutte contre le Coronavirus" dit la municipalité.

A raison de 2 masques par élèves, ce sont donc 750 masques qui seront distribués gratuitement. "Une manière concrète de participer à l’élan de solidarité indispensable en cette période de crise sanitaire majeure" indiquent les services de la ville.