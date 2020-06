Canettes, papier d'alu, boîtes de conserve : donnez-les à l'asso Zéro Déchet Touraine, elle sait quoi en faire

Une collecte est organisée samedi 27 juin.

D'habitude vous jetez les canettes, le papier d'alu ou les boîtes de petits pois dans la poubelle de recyclage, les vieilles clés dans la poubelle noire, et les déchets de plomberie ou les petites pièces de voiture à la déchèterie. Tant que vous ne le faites pas dans la nature, ça passe. Il y a aussi une autre option : les refiler à l'association Zéro Déchet Touraine samedi 27 juin de 10h à 17h dans les locaux de La Ressourcerie La Charpentière (située entre Tours et La Riche, quartier Tonnelé, à côté des locaux de l'association Active).

Pourquoi elle ? Bonne question. Voici la réponse : elle organise une récolte massive de tous les déchets métalliques possibles et imaginables (surtout les aimants avec du fer) dans le but de les revendre et financer ses actions pour inciter la population à réduire le poids de ses poubelles. Comme beaucoup d'associations, elle s'attend à des temps difficiles pour ses finances après la crise sanitaire. Et les déchets métalliques, ça se revend plutôt bien donc ça peut l'aider à récupérer des sous.

Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Zéro Déchet Touraine profite de cette occasion pour tacler les pouvoirs publics avec qui ses relations ne sont pas au beau fixe.

En récupérant des déchets métalliques elle assume de les "détourner" du circuit de recyclage classique : "L’association Zéro Déchet Touraine œuvre pour la réduction des déchets à la source et contre les gaspillages depuis 2017. Elle entend ainsi démontrer que les particuliers peuvent eux-mêmes gérer leurs déchets de manière simple et accessible à tous, lorsque ces déchets sont produits en très petite quantité. Les collectivités du département consacrent en moyenne moins de 2% de leurs budgets annuels "déchets" à la réduction à la source des ordures ménagères. Dans le même temps, elles font peser sur les citoyens et les contribuables un effort de tri et un effort financier sans cesse croissants. C'est précisément ce que nous souhaitons dénoncer."

Seuls les déchets métalliques (ou à dominante métallique pour les déchets mixtes) vides, sans matière organique, seront repris. L'association se réserve le droit de refuser certains déchets non conformes ou trop sales. La liste complète des déchets acceptés sur ce lien.