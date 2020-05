Des élèves en plus pour les écoles de La Riche : CE2 et CM1 rentrent le 2 juin

Après les CE1 le 25 mai.

Une rentrée progressive et plus rapide que pour d'autres communes. Ce mardi la mairie de La Riche annonce que tous les niveaux de ses écoles élémentaires auront repris les cours mardi 2 juin, tout en respectant les consignes sanitaires (pas plus de 15 enfants par classe au même moment).

La commune à l'ouest de Tours a commencé par accueillir les CP et CM2 le 11 mai (et les grande section de maternelle), classes prioritaires. Deux semaines plus tard des enfants de CE1 ont pu reprendre ce lundi 25 mai. Après la Pentecôte, ce sont donc des CE2 et CM1 qui vont reprendre les cours.

Précisons qu'il ne s'agit pas d'une reprise à temps complet ni dans des conditions habituelles : "Cette rentrée s’effectuera sur la base du volontariat et en fonction des capacités des écoles. A raison de quatre jours par semaine à l’école Ferdinand Buisson si les effectifs le permettent. Concernant l’école Paul Bert, les élèves de CE2 seront accueillis le lundi et le mardi, ceux de CM1 le jeudi et le vendredi" note la municipalité. On ne sait pas encore quand les maternelles de petite et moyenne section pourront reprendre.