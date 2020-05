[A chaud] Wilfried Schwartz rempile à la mairie de La Riche

Il entame son 2e mandat.

En 2014 il était l'un des plues jeunes maires d'Indre-et-Loire. Le voici désormais bien installé dans le paysage politique local, certains lui donnant même des ambitions pour aller jusqu'à la présidence de Tours Métropole. Ce samedi matin, Wilfried Schwartz a été réélu maire de La Riche après avoir remporté l'élection municipale au 1er tour le 15 mars.

L'installation de la nouvelle équipe larichoise ne s'est pas faite à l'hôtel de ville mais à la salle des fêtes à cause du Covid-19. Il n'y avait pas assez de place en mairie pour respecter la distanciation physique. L'élection à bulletins secrets s'est déroulée dans une ambiance particulière, avec des masques sur les visages, des gants ou du gel hydroalcoolique. La réunion était retransmise sur Internet.

Après l’élection du Maire Wilfried Schwartz, l’assemblée a procédé à l’élection des neuf adjoints et adjointes : Filipe Ferreira-Pousos (premier adjoint), Noura Kenani, Dominique Defives, Martine Allain, Habib Bahnes, Marie-Christine Darcier, Charles Thiou, Rabia Hadjidj-Bouakkaz et Damien Mateos. Leurs délégations ne sont pas connues, sauf pour Dominique Defives qui aura en charge l'éducation et qui sera chargé - dès lundi - de coordonner la reprise progressive des cours dans les écoles. La commune compte désormais accueillir des élèves de CE1 en plus des CP, CM2 et grande section de maternelle.

Découvrez les images du conseil municipal larichois avec les photos de Pascal Montagne :