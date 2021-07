Ciné drive-in : Joué-lès-Tours remet ça fin août

Notamment avec « A Star is born ».

Une séance de cinéma en plein air qu’on regarde depuis sa voiture… Une tendance relancée par la crise sanitaire. Après plusieurs essais en 2020, la formule a été reconduite cette année notamment à Monts et Joué-lès-Tours. Le public a répondu présent à chaque fois, remplissant les parkings face aux écrans.

Du coup, cette semaine, la ville de Joué-lès-Tours annonce qu’elle renouvelle l’expérience à la fin de l’été. Ça va se passer sur le parking du Centre Commercial Leclerc (route de Monts), et cette immersion dans l’univers des années 50 sera une fois de plus totalement gratuite.

A l’affiche, A Star is born le vendredi 27 août et L’École buissonnière le samedi 28 août (projection à 21h30). Pas besoin de payer mais il faut quand même réserver son billet via le formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Ville : https://bit.ly/3x7fYf8. Le nombre de places est limité.

Au programme également : popcorn, restauration rapide sur place et son à écouter directement dans sa voiture via une fréquence radio.