Crise Covid : Les Ilots renoncent à leur week-end de fête

Il devait avoir lieu les 31 juillet et 1er août.

C’était le dimanche 27 juin, entre pluie et soleil, le soir du 2e tour des élections départementales et régionales. Plusieurs milliers de personnes participaient à une fête dans les rues du centre-ville de Tours, autorisée par la préfecture. Une déambulation partie sous un temps pourri de la Place Anatole France puis revenue au même endroit sous un beau soleil 3h plus tard. Entre les deux, des déguisements, des sourires, des confettis, du son mixé, des performances artistiques... Le retour d’une ambiance festive comme on les aime.



Cet événement c’était Boom Boom Bloom, défilé organisé pour les 7 ans des Ilots Electroniques qui passent habituellement leurs printemps et leurs étés posés dans les parcs de Tours Métropole avec DJs, bars, food trucks et autres animations.



L’aflluence et la possibilité de l’organiser laissaient espérer d’autres moments du même genre... L’association évoquait ainsi une édition d’été pour le week-end du 31 juillet / 1er août au Château des Bretonnières de Joué-lès-Tours. On sait désormais que ça n’aura pas lieu suite aux dernières dispositions sanitaires prises par le gouvernement, apeuré par la reprise des contaminations Covid avec l’expansion du variant Delta.



« Nous nous sommes penchés sur les conditions de validation de notre évènement par la préfecture, sur le casse-tête à venir et tout cela nous a découragés. (...) Quand la charge de travail et la charge mentale dépassent le côté fun il n’est plus possible d'y mettre autant d'énergie et de temps » expliquent Les Ilots sur leur page Facebook.



« On admire les évènements qui continuent de faire le grand écart pour proposer des choses, alors que les règles du jeu changent à peu près toutes les deux semaines » poursuit l’association se disant convaincue par la nécessité de la vaccination mais agacée par la forme des dernières mesures : « Les prochains mois, où la population va se retrouver triée et contrôlée en permanence pour accéder aux lieux de vie et de culture, nous apparaissent bien sombres » lit-on.



Une note d’espoir quand même : Les Ilots sont prêts à organiser de petits événements au cours de l’été. Il suffit de leur envoyer un message si vous avez un lieu à proposer...