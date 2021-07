En 2021, pas de grand feu d’artifice pour Joué-lès-Tours

A cause de la crise sanitaire.

Un été décidément morne pour les Jocondiennes et les Jocondiens... On savait déjà que la baignade des Bretonnières n’ouvrirait pas pour cause de présence de bactéries nocives dans le lac... Voilà qu’un autre moment phare de la belle saison se voit supprimé cette fois en raison de la crise sanitaire : le célèbre feu d’artifice du 13 juillet.



Ce jeudi, la mairie explique que malgré l’amélioration de la situation Covid, la limitation des rassemblements ne permet pas de réunir plusieurs milliers de personnes aux Bretonnières le mardi précédant la Fête Nationale.



La commune n’est pas la seule à prendre cette décision : Tours a fait la même chose. En revanche, Neuillé-Pont-Pierre en organisera un tout comme Hommes. Véretz en fait un pour sa Fête des Berges ce dimanche 4 juillet, et Neuvy-le-Roi samedi 10.



Joué-lès-Tours propose tout de même un bel événement festif : L’Eté des Années Joué, festival d’art de rue qui remplace Les Années Joué organisé habituellement le 1er week-end de juin. De nombreux spectacles seront programmés à partir du 8 juillet... Nous y reviendrons très prochainement sur Info Tours. Et à la rentrée, ce sera aussi le retour des Autos Enjouées.