Cet été, 2 films à voir dans sa voiture à Joué-lès-Tours

C’est le coronavirus qui a remis le concept au goût du jour, celui du ciné drive-in, c’est-à-dire une séance sur écran géant extérieur que l’on regarde depuis sa voiture… donc sans risque de contaminer d’autres spectateurs en cas d’infection (même si ce n’est pas pour ça que l’idée est née au tout début).

Le Loir-et-Cher a décidé de jouer cette carte à fond en programmant toute une série de longs métrages sur l’aérodrome de Blois à l’été 2020 puis une fois de plus en cet été 2021. La Touraine a également tenté l’expérience avec des projections à Monts et Joué-lès-Tours après la première vague de la pandémie… Deux communes qui remettent ça au moment des grandes vacances. Monts ce sera le 3 juillet… Et Joué-lès-Tours un peu plus tard.

Deux soirées sont prévues les 22 et 23 juillet, chaque fois sur le parking du supermarché Leclerc installé au sud de la ville.

Le jeudi c’est le biopic du groupe Queen que vous pourrez découvrir, Bohemian Rapsody puis un film culte le lendemain : Retour vers le futur. Dans les deux cas, ça débute à 22h30… et c’est gratuit. Mais attention : les places sont limitées donc le mieux c’est de réserver votre place de parking dès maintenant sur le site de la ville www.jouelestours.fr. Sur place, il y aura du popcorn, de quoi se restaurer… Et pour le son pas d’inquiétude, vous pourrez utiliser votre autoradio.