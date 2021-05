Où est le plus bel espace naturel de Tours Métropole ? Plus que 4 sites en compétition

C‘est l’heure des demi-finales.

Il y a quelques jours, Info Tours organisait un concours informel du plus beau parc de la ville de Tours, remporté haut la main par le Jardin Botanique situé face à l’hôpital Bretonneau. Pour le challenger dans une super-finale, on s’est dit qu’on allait vous proposer une deuxième compétition pour désigner le plus bel espace naturel de l’agglomération tourangelle, car dans la première ou deuxième couronne de la métropole il y a de très beaux endroits où se promener, buller, pique-niquer.



Voici la 3e et avant-dernière phase du jeu : les demi-finales. Il ne reste donc plus que 4 sites en compétition.



Après dépouillement des centaines de réponses reçues via notre sondage, on constate que le Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours se qualifie moins facilement que lorsqu’il a éliminé le Parc de la Rabière avec 94% des voix. L’espace prisé des baigneurs, promeneurs ou joggeurs était opposé au Bois des Hâtes... Il s’impose avec 54% des suffrages. Face à lui, un autre lac : celui de Chambray qui s’impose de justesse face au Jardin Botanique de Fondettes (50% des votes).



Le deuxième match voit s’affronter des espaces naturels avec vue : d’un côté les Bords du Cher de Savonnières, comprenant la plage et le belvédère depuis la Loire à Vélo. Ils éliminent le parc du Château de Cangé de Saint-Avertin par 59% contre 41% et se retrouvent contre le Parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire, balcon sur la Loire qui l’emporte face au Parc des Grandes Brosses de Mettray. Le succès le plus large des quarts de finale car il a recueilli 81% de soutiens.

Qui mérite d’aller en finale ? C’est à vous de voter ci-dessous :