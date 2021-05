Elisez le plus bel espace naturel de Tours Métropole : les 1/4 de finale

8 lieux sont toujours en course.

Il y a quelques jours, Info Tours organisait un concours informel du plus beau parc de la ville de Tours, remporté haut la main par le Jardin Botanique situé face à l’hôpital Bretonneau. Pour le challenger dans une super-finale, on s’est dit qu’on allait vous proposer une deuxième compétition pour désigner le plus bel espace naturel de l’agglomération tourangelle, car dans la première ou deuxième couronne de la métropole il y a de très beaux endroits où se promener, buller, pique-niquer.



Voici donc la deuxième phase avec les quarts de finale. 8 candidats toujours en lice, tous qualifiés de façon assez nette face à leurs adversaires après plus de 500 réponses de votre part.



D’abord, soulignons le plébiscite écrasant pour le Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours face à un challenger pourtant méritant (le Parc de la Rabière). Il se qualifie avec 94% des voix et sera opposé au Bois des Hâtes qui élimine les Etangs de Narbonne avec 71% des suffrages.



A Saint-Avertin, l’espace naturel que vous préférez est celui du Château de Cangé qui accueille des événements comme le Marché de Noël ou Nature en Fête : 77% des voix face au Jardin des Rives. Les bords du Cher de Savonnières vont le défier après avoir éliminé les Iles Noires de La Riche avec plus de 83% de soutiens.



A Fondettes, plus de 60% des votes pour le Jardin Botanique face au Parc de la Perrée. Le Lac de Chambray lui fera face, lui qui élimine le parc du Château de la Branchoire (67% des voix). Enfin, le Parc de la Perraudière de Saint-Cyr reste en cours (78% des voix face au parc du Château du Plessis de La Riche) et se voit opposé au Parc des Grandes Brosses de Mettray, vainqueur face au Parc Gambetta de Saint-Pierre-des-Corps (84% des suffrages).

Qui aura sa place en demi-finale ? A vous de voter ci-dessous. Vous avez jusqu’à jeudi soir.