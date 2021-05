Où est le plus bel espace naturel de Tours Métropole ? A vous de voter !

On commence avec les huitièmes de finale.

Il y a quelques jours, Info Tours organisait un concours informel du plus beau parc de la ville de Tours, remporté haut la main par le Jardin Botanique situé face à l’hôpital Bretonneau. Pour le challenger dans une super-finale, on s’est dit qu’on allait vous proposer une deuxième compétition pour désigner le plus bel espace naturel de l’agglomération tourangelle, car dans la première ou deuxième couronne de la métropole il y a de très beaux endroits où se promener, buller, pique-niquer.

Pour cette première phase, nous avons sélectionné 16 sites qui nous paraissent être les plus emblématiques. A la différence de Tours, il n’y a pas que des parcs urbains mais aussi de la forêt ou des sites quasiment sauvages comme la zone des Iles Noires de La Riche, avec vue sur la Loire, ou les Etangs de Narbonne de Joué-lès-Tours. Dans notre liste on trouve néanmoins des espaces naturels de ville emblématiques tels que le Parc de la Perraudière à Saint-Cyr-sur-Loire ou le Parc de la Rabière de Joué-lès-Tours, deux endroits habitués à recevoir des animations culturelles et populaires.

Alors, quel est votre espace naturel préféré de l’agglo ? Voici les huitièmes de finale, vous avez jusqu’à mardi 18 mai au soir pour vous prononcer :