Cette fois c'est sûr : Les Années Joué annulées en 2021

La ville réfléchit à un plan B.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin : ce week-end-là, il y aura peut-être un peu moins de restrictions anti-Covid en France mais il en restera encore. Et beaucoup trop pour permettre l'organisation d'un festival qui réunit des dizaines de milliers de personnes en trois jours.

La perspective de réouverture de certaines terrasses, de quelques lieux culturels et de couvre-feu repoussé ne suffit pas à la ville de Joué-lès-Tours : cette semaine elle officialise l'annulation de la 24e édition du festival des Années Joué qui devait donc avoir lieu à la Rabière lors du premier week-end de juin. C'est la 2e fois que l'événement dédié aux arts de la rue plie bagage à cause du coronavirus. En 2020 le déconfinement n'avait pas suffi pour permettre son organisation.

Cette décision, la Ville dit la prendre "avec tristesse et regrets" et remercie " l'ensemble des équipes municipales, les compagnies et les partenaires impliqués dans l'organisation de ce beau festival et qui ont travaillé pour tenter de maintenir ce rendez-vous devenu incontournable."

Cela dit, la commune ne renonce pas totalement à la culture dans ses rues, ni à la venue de compagnies d'art de rue. Elle évoque la possibilité d'organiser des spectacles et animations estivales et dévoilera un programme en ce sens dans les prochaines semaines. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait déjà fait l'année dernière avec par exemple des déambulations musicales au fil des rues de différents quartiers. Les Années Joué - plus grand festival d'art de rue de la région - reviendront, elles, en 2022.