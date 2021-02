Covid à Joué-lès-Tours : les perturbations continuent à l’école du Morier

A cause de cas positifs.

Pas de fonctionnement normal cette semaine pour les écoles maternelles et élémentaires du Morier à Joué-lès-Tours… Déjà perturbée ces derniers jours à cause d’adultes positifs au coronavirus, la maternelle n’est pas prête pour accueillir les enfants et il y a également des perturbations chez les plus grands également à la suite d’infections chez le personnel de l’établissement. Voici le point transmis ce dimanche par la municipalité :

École maternelle Morier : l'Agence Régionale de Santé et le Directeur Académique ont décidé, par mesure de précaution, de fermer entièrement l'école maternelle jusqu'au vendredi 12 février inclus. Aucun service minimum pour les enfants des personnels dits « prioritaires » ne sera assuré. Les parents devront donc se débrouiller pour faire garder les élèves.

École élémentaire Morier : en collaboration avec la Direction Joué Famille de la Ville de Joué-lès-Tours et les services de l'ARS (Agence Régionale de Santé), le Directeur Académique a pris la décision de fermer temporairement une classe de l'école élémentaire.

La classe de Madame TESSIER sera donc fermée dès lundi 8 février, pour une réouverture programmée le vendredi 12 février.

Pour les enfants de classe de cette enseignante, aucun accueil minimum pour les enfants des personnels dits « prioritaires » n'est mis en place.