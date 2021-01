Joué-lès-Tours : fermeture prolongée pour l’école du Morier

En raison du coronavirus.

En ce moment c’est la sécurité qui prime dans les établissements scolaires. Pas de fermeture nationale mais des bouclages locaux qui se multiplient pour limiter la diffusion de l’épidémie. Amboise, Saint-Pierre-des-Corps ou Cangey ont été concernés ces derniers jours. Mais aussi la commune de Joué-lès-Tours.

La semaine dernière, un cas positif au Covid-19 avait été détecté parmi le personnel municipal travaillant à la maternelle Morier. 10 agents municipaux de l'école avaient été dans l'obligation de rester chez eux en qualité de cas contact et de prévoir un test. L’établissement avait alors fermé ses portes faute d’un nombre d’adultes suffisant. Seul un accueil des enfants de personnels prioritaires a été organisé ce jeudi et ce vendredi.

Ce vendredi, la mairie jocondienne annonce qu’il y aura seulement une partie du personnel de retour lundi 1er février, « ne permettant pas un accueil et un encadrement satisfaisants des enfants. »

Dans ces conditions et malgré la disponibilité de certains enseignants, la ville prolonge la fermeture de l’établissement dans son intégralité lundi 1er et mardi 2 février. Seul un accueil minimum par des enseignants sera possible pour des enfants de soignants, personnels médicaux ou forces de sécurité avec périscolaire et restauration (ce qui n’était pas le cas en fin de semaine, seul l’accueil en journée étant pratiqué).