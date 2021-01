Joué-lès-Tours et Amboise : fermetures d’écoles à cause de cas Covid

Pour plusieurs jours.

Ce mercredi on a appris la prolongation d’une semaine de la fermeture du collège Pablo Neruda de Saint-Pierre-des-Corps dont plusieurs élèves ont été infectés par le coronavirus. Fermé la semaine dernière, le collège privé d’Amboise est également concerné par une prolongation de l’enseignement à distance jusqu’au mercredi 3 février.



A l’école aussi il y a diffusion de la Covid-19...



En fin de journée, l’inspection d’académie d’Indre-et-Loire a annoncé la fermeture de l’école élémentaire de l’institution Ste Clothilde d’Amboise dès ce jeudi 28 janvier et jusqu’à mercredi 3 février. Les enfants suivront les cours depuis chez eux.



De son côté, la mairie de Joué-lès-Tours annonce un nouveau cas Covid parmi le personnel municipal exercant à l’école maternelle du Morier. « En conséquence et selon les procédures sanitaires en vigueur, 10 agents municipaux de l’école sont dans l’obligation de rester chez eux en qualité de cas contact et de prévoir un test. En l’état actuel des choses, il n’est pas possible de remplacer tous ces agents spécialisés nécessaires à l’encadrement des enfants et au suivi du protocole sanitaire imposé actuellement » nous dit la municipalité.



L’école sera donc fermée ce jeudi et ce vendredi. Pas d’accueil des enfants hormis un accueil minimum par des enseignants et uniquement pour les familles prioritaires (soignants et personnel médical, forces de sécurité). En revanche pas de restauration le midi ni d’accueil périscolaire. Une reprise normale de l’établissement est envisagée lundi 1er février.