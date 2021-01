Retour du live en Touraine : des concerts Covid-compatibles livrés à domicile

Avec 6 personnes maximum, artistes compris.

Vous êtes en manque de concerts, de bon son, d’applaudissements ? C’est bon, on a la solution !

Avec la fermeture prolongée des lieux culturels, artistes et organisateurs d’événements sont obligés de s’adapter, de ruser pour ne pas rester complètement à l’arrêt. Le Temps Machine de Joué-lès-Tours a trouvé une combine adaptée à la crise sanitaire : des concerts « livrés à domicile » c’est-à-dire qui ne sont pas accueillis dans la salle habituelle mais dans votre maison ou votre appartement, pour peu que vous respectiez quelques consignes…

L’idée est simple : vous réservez un groupe et un créneau horaire, et les artistes débarquent dans votre salon. Comme une commande de pizza, sauf que c’est de la musique !

Ce dispositif sera à découvrir en chair et en os dès ce samedi 16 janvier avec trois groupes sélectionnés par l’équipe du Temps Machine : le duo Grande (guitare + violoncelle), My Body Horse (country-punk) et Mélanie Loisel (solo de contrebasse). En comptant les artistes, chaque concert peut rassembler maximum 6 personnes, soit le nombre de convives autorisé pendant les repas des fêtes de fin d’année. Donc si vous demandez à Mélanie Loisel de venir, le public peut être composé de 5 personnes, seulement 4 pour le duo Grande. Il s’agit de shows en acoustique, ainsi pas besoin de matériel technique particulier, c’est le son des instruments purs à la maison.

Chaque concert coûte 10€, quel que soit le nombre de personnes. Vous choisissez votre horaire (14h, 15h30, 17h ou 18h30). Il faut forcément habiter dans l’agglo de Tours et avoir une grande pièce aérée de 30m² pour éviter les risques de contamination. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et il ne faut pas inviter vos potes : seuls les membres du foyer accueillant sont autorisés.

Les réservations se font exclusivement via la billetterie en ligne du Temps Machine, et pour plus d’infos écrivez un mail à [email protected]. Attention : les places partent vite mais d’autres dates sont envisagées.