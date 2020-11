Confinement en Touraine : la liste des médiathèques encore ouvertes

Il y en a plus que ce que vous pensez.

On a envie de lire ! On a envie de se cultiver ! On a envie de s’épanouir ! Les bibliothèques et médiathèques du département d’Indre-et-Loire nous le permettent mais… elles ferment leurs portes jusqu’au 1er décembre pour cause de reconfinement anti-Covid. Toutes ? Non. Certaines résistent encore et toujours au virus en mettant en place un système de retrait de commandes passées à distance, compatible avec le respect des gestes barrières. On va essayer d’en lister un maximum dans cet article en vous rappelant aussi deux choses :

Votre ville ouvre sa médiathèque et on ne l’a pas référencée ? Ecrivez-nous, on s’en occupera !

Si vous avez un abonnement dans une médiathèque tourangelle, confinement ou pas, vous pouvez accéder à la plateforme web [email protected] avec ses films, ses tutos… Tout un tas de propositions pour se cultiver à distance

Enfin, avant de commencer, évacuons tout de suite une question qui vous taraude probablement : non, la ville de Tours n’a pas encore annoncé de dispositif particulier pour maintenir un service minimum dans ses bibliothèques. Via sa page Facebook elle propose quand même un accès gratuit à une série de ressources.

-------------------

Chambray-lès-Tours : « Grâce au système de prêts sur réservations, aussi appelé "Click & collect", vous pouvez réserver des documents, puis venir les récupérer dans le hall du service aux horaires habituels. Les réservations des documents sont réalisables à partir de notre site internet : il suffit de vous connecter à votre compte à l'aide des identifiants délivrés lors des inscriptions, parcourir le catalogue et cliquer sur "réserver" pour chaque document choisi » explique la direction sur son site Internet. Plus d’infos par ici.

Joué-lès-Tours :« La Médiathèque propose à ses abonnés un système de commande et de retrait de documents tout en garantissant le respect des règles sanitaires ! Vous pouvez choisir 10 documents par carte pour 4 semaines, peu importe le nombre de documents que vous avez déjà empruntés. Vous pouvez également récupérer vos réservations. Pour passer vos commandes deux possibilités : directement par téléphone au 02.47.73.32.00 du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ou en remplissant un formulaire en ligne accessible sur le portail de la Médiathèque. » Les détails sur le site de la médiathèque.

Ballan-Miré : « La médiathèque La Parenthèse s’organise et ouvre un service de Drive qui permet aux abonné.es de récupérer de nouveaux ouvrages. Réservation en quelques clics et retrait des commandes directement à la médiathèque. » Plus d’infos en cliquant là.

Saint-Avertin : « Le dispositif est simple : vous commandez sur le site Internet de l'établissement (Connectez-vous à votre compte, réservez et c’est fini !). L'équipe de la médiathèque prépare votre commande et vous envoie un mail de confirmation quand elle est prête. Vous prenez rendez-vous sur le planning en ligne indiqué. Vous venez récupérer vos documents. » Les détails c’est sur ce lien.

La Riche : Service drive après réservations par mail ou téléphone mais aussi dans le catalogue en ligne. Les infos via le site Internet de la structure.

Saint-Cyr-sur-Loire : « Rendez-vous à la rubrique Mes recherches pour consulter notre catalogue en ligne et prenez les références des titres choisis (titre, auteur, cote). Vous trouverez ensuite sur la page d’accueil du site un lien vous renvoyant à un formulaire GoogleForms pour prendre rendez-vous et indiquer les documents que vous souhaitez. Si vous ne voulez pas de document en particulier, merci de préciser dans la case correspondante du formulaire « Sélection des bibliothécaires ». » Plus d’infos sur ce lien.

Saint-Pierre-des-Corps : Service clique et collecte en place dès le 14 novembre les samedis matins et mercredis matins. Les détails en cliquant ici.

Montlouis-sur-Loire : « Service « à emporter » : 6 livres – 2 livres audios – 6 CD – 3 DVD – 6 revues – pour une durée de 4 semaines Les mardis et vendredis de 15h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 12h / 15h à 17h. » Les détails sur le site de la ville.

Amboise : « La médiathèque adapte son fonctionnement au contexte sanitaire et vous propose un service d'emprunt de documents sous forme de "drive", uniquement sur rendez-vous. Nous vous invitons à nous transmettre vos demandes de documents par téléphone au 02 47 57 22 93, par mail à [email protected], directement depuis le site internet. »

Loches : « À partir du catalogue en ligne vous pouvez réserver vos documents en vous connectant à votre espace (vos demandes arrivent directement à la médiathèque), ou par e-mail. Vous pouvez aussi faire une demande par téléphone ou en laissant votre commande sur papier dans la boîte de retour des documents rue des Bigotteaux (préciser votre nom et votre numéro de téléphone). » Les détails sur le site de la ville.

Chinonais : « Réservez vos documents sur le site internet ou par téléphone. Venez chercher votre réservation quand vous recevez la confirmation. Seules la médiathèque du Véron et les bibliothèques de Chinon et Rivière sont concernées pour le moment. Médiathèque du Véron et Le Patio : aux horaires habituels. Bibliothèque de Rivière Au repaire des livres : samedi de 10h à 12h. » Plus d’infos en cliquant sur ce lien.

Bourgueil : Bibliodrive du mardi au vendredi. Les détails sont en ligne.

Langeais : « Pour faire votre choix de documents (livres, DVD,CD, revues) vous pouvez consulter l’ensemble de notre catalogue en ligne sur : bibliotheque.langeais.fr en cliquant sur « Rechercher » ou en effectuant une recherche par genre de document (dans la colonne de droite). Cliquez ensuite sur le document qui vous intéresse, puis sur « voir la disponibilité » car la réservation ne sera possible qu’à la condition que ce document soit actuellement « disponible ». »

Château-Renault : Biblio-drive en place, détails ici.

Pays de Racan : « Les bibliothèques de Chemillé-sur-Dême, Neuvy-le-Roi, Saint-Christophe-sur-le-Nais et Saint-Paterne-Racan proposent un service de drive. Contactez-les pour toute information complémentaire. »

Pour les déficient.e.s visuels : « La Médiathèque Valentin Haüy triple le nombre de téléchargements autorisés par quinzaine durant toute la durée du confinement. Lors du précédent confinement, nombre de personnes se sont heurtées à la limite des 20 téléchargements autorisés par quinzaine. » Les détails par ici.