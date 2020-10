Confinement à Joué-lès-Tours : la mairie s’organise

Les services publics restent ouverts.

Pour lutter contre la diffusion du coronavirus la France se confine, donc la Touraine aussi. Comment la ville de Joué-lès-Tours s’organise pour les prochaines semaines ? Elle a donné des précisions ce week-end, quelques heures après la réception des consignes précises du gouvernement...



D’abord, les services publics sont ouverts pour les formalités administratives, les marchés publics, les questions de logement, l’urbanisme, les écoles, l’action sociale, l’entretien des espaces publics ou la gestion des déchets. Les horaires d’accueil habituels sont maintenus, en particulier pour l’Hôtel de Ville.



En plus de la mairie, le Centre Communal d’Action Sociale, les crèches et les centres de loisirs sont ouverts. Pareil pour l’Espace Tremplin, les cdentres sociaux et l’espace Clos Neuf (mais uniquement sur rendez-vous). Les visites en résidence pour personnes âgées se font également sur rendez-vous.



L’Espace Malraux, la Médiathèque, la Galerie du Parc et l’école de musique sont fermés de même que l’intégralité des structures sportives, à l’exception de celles qui accueillent des scolaires.



L’accès aux parcs et jardins est maintenu mais vous ne pouvez y aller que s’ils se trouvent dans un rayon d’1km autour de votre domicile. Les cimetières sont ouverts et accessibles ce week-end sans limite de distance pour la Toussaint. Les marchés sont maintenus dans toute la commune, uniquement pour l’alimentaire.