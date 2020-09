Blagues A Part : le festival d'humour de Joué-lès-Tours est annulé

Et reporté en 2021.

On avait très envie de rire avec Pablo Mira ou Pierre-Emmanuel Barré. Il faudra attendre...

Ce mercredi, les organisateurs du nouveau festival Blagues A Part qui devait amuser Joué-lès-Tours mi-octobre jettent l'éponge en raison de la crise sanitaire :

"Nous estimons que les conditions ne sont désormais plus réunies pour réaliser cet événement tel que nous l’imaginions. Le durcissement des protocoles sanitaires et le récent passage du département d’Indre-et-Loire en zone rouge, imposant une distanciation physique dans nos salles de spectacle, a considérablement compliqué l’organisation de la manifestation. Nous faisons donc le choix de reporter BAP à l’année prochaine, afin de réaliser un festival à 100% de son potentiel, festif, convivial et libéré de toute épidémie ! Un festival où l’on pourra applaudir des artistes, mais aussi boire, manger, se rencontrer et rire sans contraintes !"

Cette prochaine édition de Blagues [à part] aura donc lieu du 14 au 17 octobre 2021. Les artistes de l’édition 2020 ont accepté de reporter d’un an leur spectacle et vous pourrez ainsi retrouver Bun Hay Mean jeudi 14 octobre 2021, Pablo Mira samedi 16 octobre 2021 et Pierre-Emmanuel Barré dimanche 17 octobre 2021.

Les places déjà achetées restent valables... ou peuvent être remboursées avant le 31 mars.