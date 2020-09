Covid-19 : nouveau site de dépistage à Joué-lès-Tours

A partir du 7 septembre.

Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 la stratégie des autorités c’est de multiplier les tests, pour isoler les personnes positives (même sans symptômes, afin de ne pas contaminer celles qui seraient plus fragiles). Depuis quelques semaines, on voit donc les centres de dépistage ouvrir un peu partout, gratuits et sans ordonnance. Pour offrir une alternative aux laboratoires saturés.



Après l’ouverture de centres au Palais des Sports de Tours, dans les centres commerciaux ou au Lac des Bretonnières à Joué, un nouveau site de test est annoncé sur le territoire de la commune de Joué-lès-Tours.



Du 7 au 25 septembre, on pourra donc venir à la salle Jacques Brel de 10h à 17h du lundi au vendredi. Juste besoin d’une pièce d’identité et d’une carte Vitale et en 2 minutes le prélèvement sera effectué. Les résultats arriveront peu après, avec la consigne de s’isoler et de prévenir ses proches en cas de positivité. Le coût de l’opération réalisée par le laboratoire ABO+ et le CHU de Tours est pris en charge par la sécurité sociale.



A noter que votre médecin traitant sera également destinataire du résultat du test. Le masque est également obligatoire pour toute personne qui se présente sur place. Les enfants de plus de 11 ans peuvent venir seuls, mais munis d’une autorisation parentale.