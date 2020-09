Joué-lès-Tours : Une rentrée scolaire presque normale

Pour les 1 241 élèves de maternelle et primaire.

Comme ailleurs en France, la rentrée scolaire de Joué-lès-Tours sera rythmée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Mais au-delà de l’épée de Damoclès qui va peser sur les personnels de l’Education Nationale et les autorités, avec la crainte évidente de devoir gérer d'éventuels « clusters », cette rentrée se veut également la plus normale possible.

Le protocole sanitaire publié le 26 août dernier par le gouvernement a très largement adouci les contraintes que les écoles avaient fin juin au moment de la fin de l’année scolaire. Pour cette rentrée 2020-2021, tous les élèves doivent et seront accueillis, c’est le mot d’ordre et logiquement les contraintes sanitaires s’adaptent à ce credo.

La rentrée ne sera pas pour autant tout à fait normale : port du masque pour les adultes, limitation des croisements de groupes, désinfection et nettoyage des locaux plus poussés avec des créations de contrats supplémentaires indique-t-on à la ville. Pour le reste, les horaires reviennent à la normale, les activités méridiennes reprendront mi-septembre… Les 1 241 élèves de maternelle et primaire de la commune ne devraient donc pas être trop perturbés. C’est en tout cas ce qui est espéré.

En parlant d’effectifs, ceux-ci seront un peu moindres que l’an passé avec 39 élèves de moins. En ce qui concerne les ouvertures-fermetures de classes, un sujet toujours sensible, il y a eu quelques mouvements pendant l’été avec la fermeture d’une classe à l’école maternelle Marie Curie, mais aussi l’ouverture d’une classe à l’école maternelle Blotterie et à la maternelle Paul Langevin grâce au dédoublement des Grandes Sections. On note aussi l’ouverture d’une classe maternelle à l’école des Maisons Neuves.

Concernant les accueils de loisirs, les horaires sont étendus pour cette rentée avec une fermeture désormais à 18h30 au lieu de 18h. Autre changement : à partir du mercredi 23 septembre les enfants pourront être accueillis uniquement sur le temps du matin le mercredi, jusqu’à 13h, repas inclus.