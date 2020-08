Joué-lès-Tours : 250 voitures attendues pour le ciné drive-in

C'est vendredi et samedi soir

Leur retour est une des conséquences inattendues de la crise sanitaire. Depuis le printemps, avec la nécessité d’éviter la proximité avec la foule, les cinémas drive in sont revenus à la mode. Certes le concept de drive-in n’est pas nouveau, puisqu’inventé dans les années 30 aux Etats-Unis. Il a même connu son heure gloire de ce côté de l’Atlantique dans les années 50 et 60 avant de tomber en désuétude. Leur retour en cette année de Covid, séduit de nouveau les curieux.

Dans la région, Blois s’est lancé dans dès le mois de juin sur le site de l’aérodrome du Breuil. Un concept qui a réuni jusque 250 voitures par séance. Plus près de nous, c’est la ville de Joué-lès-Tours qui surfe sur cette tendance en proposant deux projections sur le parking du Leclerc de la Route de Monts (pas sur la partie où il y a des arbres, pour ne pas gêner la visibilité. Vendredi 21 août ce sera le film Rocketman, le biopic sur Elton John qui sera proposé et le lendemain soir, samedi 22 août, ce sera au tour de Spiderman : far from home d’être projeté sur l’écran géant de 108m² installé pour l’occasion.

250 véhicules pourront être accueillis, une fréquence FM spéciale permettra d’écouter le son depuis son autoradio ou une radio portative. Bonus : si vous tombez en rade de batterie, la mairie a prévu de faire venir des mécanos pour vous dépanner. Les séances débuteront à 22h une fois la nuit tombée mais le site sera ouvert à partir de 20h30, le temps que les voitures soient stationnées. A noter que les séances sont gratuites et que cinéma oblige, des pop-corn seront proposés à la vente.

Photo : distelAPPArath (licence libre)