Covid-19 : une opération de dépistage gratuit à Joué-lès-Tours

A partir du 17 août.

C'est un peu la question que tout le monde se pose : "est-ce que je suis contaminé(e) par le coronavirus ?" Dès le 17 août on pourra facilement avoir la réponse à Joué-lès-Tours...

Alors qu'on observe un certain regain de l'épidémie dans le pays, que de nombreuses villes imposent le port du masque en extérieur (dont Tours et Amboise), un test peut aider à y voir plus clair, et à s'isoler si besoin même si l'on n'a pas de symptômes car on peut toujours transmettre la maladie à une personne qui en développera. Les Jocondiennes et Jocondiens pourront être fixés gratuitement et sans ordonnance.

Concrètement, ça va se passer au Lac des Bretonnières, au poste de secours de la baignade (toujours fermée, on le rappelle). Le site sera ouvert chaque jour de 14h à 19h du lundi au vendreid, jusqu'au 28 août. On vous prélève sur place, et vous n'avez qu'à attendre le résultat. L'assurance maladie prend en charge le coût de l'opération, les laboratoires et le CHU se chargeront des analyses. Votre médecin sera également destinataire du résultat.

Attention : même sans ordonnance il faut venir avec une carte vitale ou une pièce d'identité, et avoir un masque.

Pour les personnes mineures, de plus de 11 ans, qui ne viendraient pas avec leur parent ou un adulte référent, une autorisation parentale est nécessaire. Le résultat, disponible dans les 48h maximum, vous sera communiqué directement par le laboratoire ; s’il est positif, il vous sera expliqué par un médecin qui vous indiquera les suites.

Tours pourrait mettre en place un dispositif similaire à la rentrée, éventuellement sur les marchés.