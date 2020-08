StorieTouraine, 04/08/20 - Grosse panne Internet près d’Amboise ; Le jackpot pour un couple tourangeau...

Et le masque obligatoire sur les marchés de St-Pierre-des-Corps.

La StorieTouraine vous résume l’essentiel de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

Panne d’Internet et de téléphone...

Le réseau orange est en carafe dans le secteur d’Amboise. Ce mardi, 6 000 clients de l’opérateur ont perdu la connexion au web et l’accès au réseau de téléphonie mobile... C’est la conséquence d’un accident sur un chantier à Lussault-sur-Loire : un engin a coupé un câble ce qui a tout fait sauter. Cela concerne Lussault mais aussi Mosnes, Civray-de-Touraine, Amboise, Souvigny-de-Touraine ou Limeray. Tout le monde devrait avoir récupéré un service normal d’ici mercredi matin : des techniciens sont sur place pour réparer.

Masque obligatoire...

Après Tours et Amboise qui imposeront le port du masque dans ne partie du centre-ville dès vendredi 7 août, la commune de Saint-Pierre-des-Corps décrète l’obligation de se couvrir le nez et la bouche sur ses marchés pour se protéger du coronavirus. Cela concerne les rendez-vous commerçants du mercredi et du samedi Place de la Mairie, c’est donc valable dès ce mercredi 5 août.

Disparition d’adolescent...

Lundi, la police tourangelle avait signalé la disparition inquiétante de Djenycé, résidant à Joué-lès-Tours. Un appel à témoins avait été lancé. Le jeune garçon est finalement rentré chez lui en fin de journée. Il avait fugué, il va bien.

Des vacances qui rapportent...

De quoi se faire plaisir avant de rentrer à la maison : selon France Bleu, un couple de Tourangeaux de passage en Vendée a gagné le jackpot dans une machine à sous de la commune des Sables d’Olonne. Et pas n’importe quel jackpot : le plus gros depuis le début de l’année 2020, soit 42 349€. Au départ, les futurs parents avaient misé 20 centimes.