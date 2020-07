Une invasion de scouts sauvages annoncée à Joué-lès-Tours

Pour compenser – un peu – l’annulation des Années Joué.

Cette année, pas de festival d’art de rue à Joué-lès-Tours. Le Covid-19 a entraîné l’annulation des Années Joué le 1er week-end de juin dans le quartier de la Rabière… Mais la ville va s’animer d’ici fin juillet avec quelques spectacles itinérants, où on pourra respecter les gestes barrières.

C’est une proposition tourangelle qui a été retenue pour ces Quartiers d’Eté des Années Joué… Avec un thème bien de saison : le scoutisme… mais déluré.

Le pitch : Les Scouts sauvages dont l'animal totem est le Bœuf à 1000 Pattes ont été repérés à proximité de chez vous. Il semble qu'ils aient fait leur nid dans un camion trouvé au fond de la forêt de Chinon. Si vous les croisez, ne faites pas de gestes brusques pour ne pas les effrayer, ouvrez vos fenêtres, sortez à vos balcons et chantez avec eux pour tenter de les apprivoiser.

Les artistes se baladeront dans différents quartiers de la ville jeudi 16 et vendredi 17 juillet puis jeudi 23 et vendredi 24 juillet à partir de 17h30. Autant dans le centre qu’à La Grange, au Morier, à l’Alouette, à la Rabière et à la Vallée Violette. Vous les croiserez donc potentiellement en promenant le chien, en rentrant du boulot ou sur la route de l’apéro…

Le spectacle est également programmé à Bléré Plage ce samedi dès 19h.