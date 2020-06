Joué-lès-Tours rouvre enfin sa piscine Bulle d’O (avec des tarifs réduits)

Retour dans les bassins mercredi 24 mai. A Luynes et Tours le 27.

C’est l’une des premières piscines qui rouvre en Indre-et-Loire, et surtout dans l’agglomération de Tours. La ville de Joué-lès-Tours annonce le déconfinement du centre aquatique Bulle d’O à partir du mercredi 24 juin. Attention ! Ça ne va pas se faire dans des conditions « habituelles » : « Le bassin ludique, le bassin nordique et le bassin sportif seront ouverts en revanche l'espace bien-être, le pentagliss, la plaine de jeux et la pelouse bien-être restent pour le moment fermés. Le nombre de personnes à l'intérieur du centre est limité » explique la mairie.

Dans le détail, il faudra impérativement réserver à l’avance son créneau pour avoir l’autorisation d’accéder aux vestiaires. La démarche devra se faire la veille de votre venue sur www.bulle-d-o.fr ou par téléphone au 02 47 40 24 80, mais aussi en passant à l’accueil. Le paiement en ligne sera privilégié ainsi que le paiement par carte sans contact aux caisses. Il faudra toujours avoir une pièce d’1€ ou un jeton de caddie pour les casiers et aucun prêt de matériel ne sera possible (frites, bouées, ballons…).

Des créneaux ont été définis pour les séniors, les nageurs ou les familles. Il y en a 4 dans la journée pour le bassin nordique et le bassin sportif : un le matin (9h ou 9h30 selon les bassins), un à la mi-journée et deux l’après-midi. Les séniors au réveil, les nageurs le midi et le soir, et les familles en milieu d’après-midi. Il faut réserver à chaque fois pour un seul bassin. A noter que des créneaux sont aussi proposés sur le bassin ludique : 15h30 du lundi au vendredi, 12h30 et 15h45 le week-end. A chaque fois vous pourrez rester dans l’eau 1h30.

Vu le contexte, la grille tarifaire a été adaptée : 2€80 pour les 3-16 ans (gratuit avant 3 ans), les plus de 70 ans, les étudiants, les membres d’associations aquatiques de Joué et les enfants en situation de handicap ; 3€50 pour les adultes ; 7€ pour un adulte et deux enfants ; 8€40 pour deux adultes et un enfant. Quant aux abonnements, ils sont suspendus et reprendront quand cette période particulière sera terminée. Concernant les autres grandes piscines de l’agglo, Les Thermes de Luynes rouvre le 27 juin à 13h30 (on attend encore les détails du protocole) et le Centre Aquatique du Lac de Tours le même jour dès 9h.