Ça rouvre ! 4 sorties canon pour ce week-end en Indre-et-Loire

Une balade, des sensations, des poissons et un musée.

Ce n’est toujours pas le moment de profiter d’un festival ou d’une pièce de théâtre en Indre-et-Loire mais ne croyez pas que votre week-end sera ennuyeux ! On rappelle que les bars et restaurants sont ouverts mais aussi une kyrielle de châteaux ou musées (Chenonceau, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Musée des Beaux-Arts ou CCC OD à Tours…). Parmi les sites qui viennent tout juste de rouvrir on en a sélectionné 4 dans le département...

1 – Une balade à Joué-lès-Tours

Accessible aux promeneurs depuis fin 2019, le site des Etangs de Narbonne est de nouveau ouvert au sud de la commune de Joué-lès-Tours. C’est un grand parc forestier, avec des étangs. Idéal pour flâner, admirer la faune et la flore très riche : vous avez 30ha à votre disposition ! Le site est divisé en deux parties : l’une plane, avec deux grands étangs reliés par un petit ruisseau (un ru). Et puis un coteau bien costaud à grimper. Partout des arbres, de jolies clairières aussi, « au moins » 23 espèces d’orchidées recensées, des oiseaux, des chevreuils, des écureuils, des renards…

2 – On rebondit à Chambray-lès-Tours

Les activités de parcs de loisirs sont de nouveau autorisées et NewJump a repris du service cette semaine à Chambray-lès-Tours. C’est un complexe dédié au trampoline. « Tout sera mis en oeuvre pour assurer votre sécurité et l’ensemble du parc sera nettoyé régulièrement au moyen de produits désinfectants biologiques pour garantir une hygiène irréprochable » dit la direction du complexe qui n’a pas changé ses tarifs. Vous y testerez un trapèze où vous partez d’une plateforme à 2m de haut pour vous jeter dans une piscine de mousse elle-même sur une toile de trampoline ; un bras qui tourne et on saute par-dessus ; un mur d’escalade ; une slackline pour les funambules expérimentés (ou pas) ; un grand bac à mousse ; du trampo basket... Enfants acceptés

3 – Les beaux poissons à Lussault-sur-Loire

Voilà que le Grand Aquarium de Touraine rouvre l’accès à la visite pour découvrir les poissons de Loire ou les requins à pointe blanche ou à pointe noire qui nagent dans ses bassins, dont un qui nous fait énormément penser au fikm culte Le monde de Néom… Horaires pour ce 1er week-end déconfiné : 10h-18h30. Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, pas plus de 10 personnes par groupe, gel hydroalcoolique dispo tout le long du parcours.

4 – L’histoire de l’automobile à Azay-le-Rideau

Le musée Maurice Dufresne abrite une authentique et impressionnante collection de véhicules anciens, voitures, cycles, avions, camions, motos, tracteurs, machines agricoles ou militaires, affiches vintage et objets insolites d’époque, véritable patrimoine rétro-mécanique des années 1850 aux années 1950. Une visite à fond ça met trois bonnes heures ! Bonne nouvelle : vous pouvez aussi profiter du parc du Moulin de Marnay et de sa terrasse pour vous poser après ce parcours. Ouverture de 10h à 19h.