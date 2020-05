Joué-lès-Tours : le plan de la ville pour distribuer des masques à tout le monde

Les habitants seront prévenus dans leur boîte aux lettres.

La commune de Joué-lès-Tours a été l'une des premières a communiqué sur sa volonté de distribuer des masques gratuits à toute sa population. Elle en a commandé à une entreprise lyonnaise pour la somme de 160 000€.

Cela dit, fournir des masques à 38 000 personnes en un temps réduit nécessite un certain dispositif. Afin d’informer l’ensemble de la population jocondienne, un flyer récapitulatif sera distribué dans les 18 000 boîtes aux lettres des habitants dès ce jeudi 7 mai.



La distribution en elle-même s'effectuera en deux temps :



- Vendredi 8 mai, une opération de distribution en boîtes aux lettres est lancée à destination des Jocondiens de plus de 60 ans. Chacun et chacune recevra ainsi, dans sa boite aux lettres, son masque sous enveloppe.



- Samedi 9 mai, une opération de distribution de masques se tiendra de 9h à 18h sur 10 points de distribution répartis sur le territoire communal. Chaque Jocondien de moins de 60 ans pourra donc se déplacer sur le lieu de distribution correspondant au numéro de son bureau de vote. Le lieu de distribution sera indiqué sur le flyer ainsi que sur le site internet de la ville www.jouelestours.fr dès jeudi 7 mai.



Afin d'assurer une distribution respectant les règles sanitaires, la municipalité demande qu'une seule personne par foyer se déplace. On pourra donc récupérer des masques pour plusieurs personnes.



Trois pièces justificatives seront à présenter : carte d’identité, livret de famille, justificatif de domicile. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pourront faire une procuration.



Pour les habitants non-inscrits sur les listes électorales, ils seront invités à se déplacer vers le point de distribution le plus proche munis de leur justificatif de domicile et leur livret de famille. Pour les personnes handicapées ou indisponibles le jour de la distribution, il sera possible de prendre rendez-vous avec les services municipaux dès lundi 11 mai pour une livraison à domicile.



Plus d'infos au 02 47 39 70 00 ou par courriel : [email protected] à partir du lundi 11 mai.