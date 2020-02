[Municipales à Joué-lès-Tours] Laurence Hervé veut construire la ville avec les habitants

Elle est tête de liste de "Libres Citoyens" et investie par La République En Marche

Cette semaine, nous nous intéressons aux programmes de campagne des candidats aux Municipales à Joué-lès-Tours. Aujourd'hui place à la candidate Laurence Hervé, tête de liste de « Libres Citoyens », investie par La République En Marche.

« Vouloir construire la ville avec les habitants », cette phrase, cela fait près d’un an que Laurence Hervé la répète à chaque prise de parole publique : lors de réunions, sur les marchés, pendant les porte-à-porte. L’actuelle conseillère municipale d’opposition de la ville de Joué-lès-Tours veut incarner une alternative à la politique du maire sortant Frédéric Augis : que ce soit dans les projets mais aussi dans la manière de gérer la ville.

Partie tôt en campagne, elle s’est appuyée sur l’association qu’elle avait créée en 2018, « Libres Citoyens ». C’est d’ailleurs le nom de sa liste dont elle est numéro 1. Par ailleurs, elle a été investie par La République En Marche pour cette élection, même si elle tend à minimiser le soutien du parti présidentiel, expliquant regrouper surtout des Jocondiennes et Jocondiennes non encartés.

Un programme en 3 axes

Côté programme, celui de Laurence Hervé s’articule autour de 3 grands thèmes classiques : « Une ville sûre et éducative », « une ville durable et dynamique », « une ville vivante et citoyenne ».

La sécurité, un axe de campagne forcément particulier dans une ville comme Joué-lès-Tours qui a connu son lot d’incivilités ces dernières années. Pas étonnant dès lors que ce thème soit le premier mis en avant par la candidate. Elle souhaite notamment passer la vidéo-protection au niveau métropolitain, accentuer le volet prévention et renforcer le rôle de la police de proximité.

Du côté éducatif, Laurence Hervé propose augmenter le nombre de places en crèches ou encore renforcer l’aide gratuite au soutien scolaire.

Sur le volet durable et dynamique, La candidate de « Libres Citoyens » appuie sur le volet transports en souhaitant réinstaurer la gratuité des transports scolaires, créer deux voies principales de mobilités douces : une entre les deux lacs de la commune, l’autre via un raccordement avec la Loire à Vélo.

Projet majeur, Laurence Hervé souhaite créer une nouvelle gare ferroviaire dans la zone Cugnot pour desservir le campus des métiers.

Point de vue économie, citons l’idée de créer des tiers-lieux, à la mode, revitaliser les sites Michelin et Tupperware ou encore installer plus de commerces de proximité dans les quartiers.

Enfin sur le dernier volet de son programme, la candidate souhait notamment organiser des commissions extra-municipales, promouvoir la démocratie directe (conseil citoyen tiré au sort) et renforcer les liens entre les services de la ville et les habitants par la création d’une mairie annexe mobile.