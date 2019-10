[En vitrine] A Joué, une nouvelle boutique remplie de créations tourangelles

Et orientée zéro déchet.

Pas facile le commerce dans le centre-ville de Joué-lès-Tours, entre l’opulence de boutiques du centre-ville de Tours et la concurrence des centres commerciaux. Mais régulièrement on voit apparaître des projets dignes d’intérêt. La Manufacture vient d’ouvrir tout près de la mairie, sur le côté de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Rien à voir avec la grande brasserie de la Place Plumereau à Tours, d’autant qu’à part quelques pâtes à tartiner on n’y trouve pas grand-chose à manger.

La Manufacture, c’est le projet de Marion Wagenaar, la quarantaine, une ex salariée d’EDF qui avait envie de lancer sa propre entreprise.

Le concept de sa boutique ressemble à ce qu’on a déjà vu il y a quelques mois via La Passerelle des Créateurs ou la boutique éphémère d’un quatuor de créatrices : une compilation de productions artisanales imaginées par des Tourangelles ou des femmes venues de La Rochelle et Nancy, « des coups de cœur » selon la responsable de ce tout petit magasin.

L’aventure de Marion a commencé un peu par hasard :

« Je voulais décorer mon escalier. J’ai commencé à faire des cadres, ça a plu autour de moi et on m’en a demandé. Puis j’ai commencé à les vendre. »

Les cadres en question sont en bonne place sur les murs ainsi qu’une Joconde… en parka ! « C’est mon papa qui l’a faite. Il en a aussi imaginé une avec un smartphone. »

A La Manufacture, on ne trouve pas que de la déco mais aussi des objets pratiques comme de quoi réduire sa consommation de déchets (22€ l’essuie-tout réutilisable). Il y a des vêtements, des chapeaux, beaucoup de bijoux, et toute une série de produits pour bébé. Premier prix : 1€50-2€… et jusqu’à 180€ pour le détournement de l’œuvre de Léonard de Vinci. Des sacs à base d’anciens sacs de riz ou de café fabriqués à Saint-Avertin arriveront prochainement. Marion compte également animer son échoppe avec une animation autour d’Octobre Rose (des rubans vendus 2€ pour lutter contre le cancer du sein) et une autre pour les enfants au moment d’Halloween. Ouverte depuis le 20 septembre, elle accueille en général le public du mardi au samedi.