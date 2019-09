StorieTouraine, 17/09/19 – Pétition contre les incendies de voitures à Joué ; Naissance à domicile à Huismes ; Amir en dédicace à Joué-lès-Tours…

Et une ministre à la rencontre du public mercredi.

Mise à jour si nécessaire, la StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi :

Contre les incendies de voitures…

Depuis un an les incendies de voitures sont fréquents dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours (cela dit, ils se sont calmés cet été). Beaucoup de riverains s’agacent de cette situation. Un militant communiste résidant dans cette partie de la 2e ville d’Indre-et-Loire a décidé de lancer une pétition pour que la population fasse part de son ressentiment : il a recueilli plus de 500 signatures en quelques jours auprès des habitants. Toutes seront remises au maire le 28 septembre à 11h lors d’une manifestation. Un élu qui soutient par ailleurs la démarche. Frédéric Augis n’avait pas manqué de réagir aux incendies déclarant que sa commune porterait systématiquement plainte aux côtés des propriétaires.

Photo d'archives.

Consternation à Genillé…

La NR relate la découverte de croix gammées et d’injures sur le hangar et le cellier d’un habitant retraité de la commune de Genillé. On peut notamment y lire les mots « collabo » et « délateur ». Cela s’est passé fin août, et selon la gendarmerie ce n’est pas un acte antisémite. Le septuagénaire a porté plainte pour injures publiques et vandalisme. Il pourrait s’agir d’un règlement de comptes.

Une membre du gouvernement passe trois jours en Centre-Val de Loire…

Dans la stratégie de communication du gouvernement, il y a l’organisation de longs déplacements sur le terrain pour les ministres. La secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon passe ainsi trois jours dans notre région à partir de ce mercredi en débutant par un passage en Indre-et-Loire afin de parler de la transition écologique. Une permanence citoyenne est donc organisée à 18h à la préfecture de Tours, « où chacun pourra venir dialoguer avec la ministre » affirme son cabinet. L’échange devrait durer un peu plus d’une heure.

Une naissance à domicile à Huismes…

Ce n’est pas forcément très fréquent : dans la nuit de dimanche à lundi une femme a accouché chez elle à Huismes, 3 jours avant la date programmée de la naissance de son bébé. Son deuxième enfant, l’aîné ayant 5 ans. La petite Jeanne est née très vite, en 20 minutes, dans la maison, avant même l’arrivée des pompiers et sa mère n’a pas perdu les eaux.

Amir à Joué-lès-Tours…

…Pas pour un concert mais pour une émission de radio et une rencontre avec le public ! Le chanteur qui a terminé 6e de l’Eurovision en 2016 sera l’invité de Chérie FM ce mercredi dès 14h dans la galerie du Leclerc de Joué Sud où il répondra en direct aux questions des personnes présentes, et participera une séance de dédicaces au sein du centre commercial. L’émission sera animée par Coralie Neau.