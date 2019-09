Nouveau lieu de balade à tester absolument : les Etangs de Narbonne

C’est au sud de Joué-lès-Tours.

Vous n’y êtes jamais allés. Impossible, à moins de travailler pour la ville de Joué-lès-Tours, d’avoir profité d’une sortie scolaire ou d’avoir été une biche dans une autre vie. Nous sommes à l’extrême sud de l’agglomération de Tours, loin du terminus Jean Monnet du tram et de tout autre point d’arrêt du réseau Fil Bleu. C’est en pleine nature, à l’écart du tumulte. Un site de 30ha jamais ouvert au public mais qui va l’accueillir pour la première fois lors de l’édition 2019 des Journées du Patrimoine : bienvenue aux Etangs de Narbonne.

« Pour en faire le tour il faut à peu près 1h, il y a un peu plus d’1km d’un bout à l’autre » indique Alix Adam, qui travaille pour la municipalité jocondienne. Le site est divisé en deux parties : l’une plane, avec deux grands étangs reliés par un petit ruisseau (un ru). Et puis un coteau bien costaud à grimper. Partout des arbres, de jolies clairières aussi, « au moins » 23 espèces d’orchidées recensées, des oiseaux, des chevreuils, des écureuils, des renards…

Pendant longtemps ce site était privé, dédié à la pêche et à la chasse. Il tiendrait son nom d’un de ses anciens propriétaires. La ville de Joué-lès-Tours l’a racheté en 2000, son classement en Espace Naturel Sensible date lui de 2010. Une fois ce label obtenu, ces 5 dernières années ont été consacrées à un grand travail en vue d’une ouverture au public aux beaux jours, du 1er avril au 31 octobre. « Nous avons fait un inventaire de la biodiversité, établi un plan de gestion, installé des tables de pique-nique ou des poubelles, des points d’observation, des panneaux d’explication sur les écorces d’arbres ou les empreintes d’animaux… » Le chantier est achevé, il est donc temps de rendre la zone accessible.

Plan du site.

Lors des Journées du Patrimoine, on pense souvent à visiter de vieux bâtiments. Mais le patrimoine, ce sont aussi ces beaux sites naturels. Voilà un peu le message que veut faire passer Joué en autorisant les premières promenades pour cet événement particulier.

Du printemps au début de l’automne, on pourra accéder aux Etangs de Narbonne 24h/24 via la route du Grand Bourreau. Vous trouverez un petit parking à l’entrée du site. Feux et baignades sont interdits, les vélos aussi, mais la pêche autorisée dans les deux grands étangs artificiels, dont un équipé d’un ponton. Sur le coteau on trouve aussi de petites mares. Pour se repérer, les chemins seront balisés. En faisant le tour vous devriez croiser la dizaine de ruches d’un apiculteur local déjà sur place depuis un petit moment. Au printemps, des asperges sauvages poussent dans la zone, en plus des fameuses orchidées.

Le printemps, c’est d’ailleurs la saison la plus intéressante pour découvrir ce site des Etangs de Narbonne. La ville de Joué-lès-Tours continuera d’y organiser des activités nature pour les enfants des écoles. Le collège de la Rabière s’y rend également régulièrement, pour des randonnées.

Photos : Ville de Joué-lès-Tours.