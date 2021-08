Une rentrée plutôt ensoleillée en Indre-et-Loire

Mais pas très chaude.

Les derniers jours d’août et les premiers jours de septembre s’annoncent plutôt agréables en Touraine. Le soleil brillera régulièrement et le temps devrait rester sec. Comme chaque dimanche, Info Tours fait le point sur ce qui vous attend dans le ciel du département…

Lundi 30 : les nuages seront omniprésents le matin au nord de la Loire mais laisseront passer un peu le soleil au sud. L’après-midi ce sera alternance grisaille-éclaircies sur l’ensemble du territoire. On commencera la journée avec 15° à Chisseaux et Joué-lès-Tours, maximum 23 pour Mettray, Montrésor et Azay-le-Rideau.

Mardi 31 : les éclaircies seront régulières et généreuses du matin au soir avec d’abord 15° à Langeais et Montbazon, 16 pour Saint-Pierre-des-Corps. Puis maximum 24 à Dierre, La Riche et Avoine.

Mercredi 01 : une journée ensoleillée, sans nuages. 14° en matinée à Monnaie, Chambray-lès-Tours et Sorigny. L’après-midi comptez 24 à Amboise, Tours et Loches.

Jeudi 02 : le soleil illuminera les cours d’écoles pour la rentrée des enfants. Et il fera bon lors des premières récrés de l’année scolaire. Le matin petite fraîcheur avec 13° pour La Ville-aux-Dames, Fondettes et Richelieu, jusqu’à 25 à Pont-de-Ruan, Truyes et Rochecorbon.

Vendredi 03 : le soleil s’annonce toujours aussi généreux, au milieu d’un beau ciel bleu. On devrait encore une fois profiter de 25° l’après-midi à Bléré, Sepmes et Bourgueil.

Et le week-end ? Le ciel se couvrira de nouveau, avec la possibilité d’averses dimanche. Mais les températures ne baisseront pas avec maximum 26°.