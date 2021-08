Les prochains jours s’annoncent beaucoup plus frais en Indre-et-Loire

Mais assez beaux.

Après un week-end aux températures assez élevées, le thermomètre va s’écrouler d’un coup dès ce lundi. La Touraine va conserver un temps agréable mais bien moins chaud. A quoi devez-vous vous attendre concrètement ? Comme chaque dimanche sur Info Tours on fait le point avec vos prévisions jour par jour.

Lundi 16 : le ciel oscillera toute la journée entre éclaircies et passages nuageux. Et à priori une soirée claire, sans grisaille. On conservera un petit vent. Le matin, 18° prévus pour Fondettes et Chenonceaux, 19 à Descartes. L’après-midi 25 à Langeais, 26 à Tours et Amboise. Donc plus de 5° en moins que ce dimanche.

Mardi 17 : la baisse des températures se poursuit avec un maximum de 23 pour Joué-lès-Tours, Chinon et Loches. 14 le matin à Montlouis-sur-Loire et Azay-le-Rideau. Le ciel sera partiellement couvert en matinée au nord de la Loire, ensoleillé au sud. Ponctuellement nuageux sur l’ensemble du département l’après-midi mais toujours lumineux.

Mercredi 18 : on conserve la même tendance à base de belles éclaircies et de nuages… 14° pour Château-Renault le matin, 15 à Chambray-lès-Tours. Jusqu’à 24 pour Vernou-sur-Brenne, La Riche et Avoine.

Jeudi 19 : là, on nous promet une journée complètement nuageuse. En moyenne 16° le matin, 23 pour l’après-midi.

Vendredi 20 : après une matinée nuageuse le soleil devrait revenir l’après-midi. On atteindra 25° à Montrésor et Saint-Pierre-des-Corps.

Et le week-end ? Plutôt ensoleillé samedi avec des températures en hausse (28° l’après-midi), possiblement pluvieux dimanche mais toujours chaud.