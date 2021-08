Et voici la semaine d’été qu’on attendait en Indre-et-Loire

Soleil et chaleur.

Enfin ? Oui, tout à fait. Après une série de semaines bien mitigées et en dessous des normales de saison on va pleinement profiter du beau temps ces prochains jours en Touraine, avec des températures chaudes sans être étouffantes. Comme chaque dimanche, Info Tours vous propose un détail jour par jour...

------------------

Lundi 09 : on attend 15° le matin pour Amboise, 16 à Descartes et Chambray-lès-Tours. Le temps sera encore variable, avec alternance de nuages et d’éclaircies. Pareil l’après-midi avec un peu de vent au nord du département, maximum 25° à Tours, Chinon et Neuillé-le-Lierre.



Mardi 10 : petit risque de pluie matinal au Nord-Ouest le matin, alternance nuages-éclaircies partout ailleurs, y compris l’après-midi. On commencera avec 15° à Notre-Dame-d’Oé, Azay-le-Rideau et Genillé... Jusqu’à 26 à Fondettes Sorigny et Monnaie.



Mercredi 11 : cette fois le soleil aura complètement le dessus. Plus de nuages. 16° au réveil à Saint-Martin-le-Beau, Bourgueil et Saint-Avertin... Au maximum 25 à La Croix-en-Touraine, Avoine et Saint-Genouph.



Jeudi 12 : la journée la plus chaude de la semaine avec 31° l’après-midi à Saint-Pierre-des-Corps, Hommes et Sepmes. Grand soleil sans nuages perturbateurs. Autour de 17° en matinée à Cheillé et Richelieu.



Vendredi 13 : on flirtera encore avec les 30° l’après-midi sous un beau soleil.



Et le week-end ? La même chose... Un soleil prdominant, un ciel tout dégagé et un thermomètre juste en dessous de 30° l’après-midi.